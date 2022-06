Sicherheitsrisiko: Ukraine-Krieg – Industriefirmen schlagen Alarm wegen Hackerangriffen

Für die Firmen können die Schäden in Millionenhöhe gehen und existenzbedrohend sein.

Schweizer Firmen sind ständig von Cyberangriffen bedroht. Bei 70 Prozent der Industriefirmen im Land gabs in den vergangenen zwei Jahren mindestens eine Attacke, wie eine Umfrage unter Mitgliedern des Industrieverbands Swissmem zeigt – manche Firmen traf es in den zwei Jahren mehr als 20 mal.

Die Schäden gingen bis in die Millionen und seien für manche Firmen existenzbedrohend, schreibt der Verband in einer Mitteilung. «Cyberangriffe sind das grösste Sicherheitsrisiko für Unternehmen», sagte Swissmem-Präsident Martin Hirzel bei der Präsentation der Umfrage während der Jahrestagung am Donnerstag.