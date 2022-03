WC- und Haushaltspapier – Ukraine-Krieg – jetzt müssen die Detailhändler die Preise erhöhen

Auch Lidl zieht in Deutschland beim Preisaufschlag mit.

Aldi erhöht die Preise in Deutschland bei rund 400 Produkten.

Auch in der Schweiz droht nun ein Preis-Schock.

Aldi und Lidl verteuern ihr Sortiment in Deutschland.

Nach dem Benzinpreis-Schock folgt der Preishammer im Laden. In Deutschland erhöht Aldi bei rund 400 Produkten die Preise um bis zu einen Euro, wie die «Bild» schreibt. Der Discounter begründet das mit Lieferkettenproblemen wegen Corona-Massnahmen. Der Ukraine-Krieg habe die Situation zusätzlich verschärft.

Lidl und die Drogeriekette Rossmann haben ihre Preise in Deutschland ebenfalls erhöht. Auch hierzulande steigen die Preise teilweise. So musste Aldi Suisse WC-Papier und Küchenrollen verteuern, wie es auf Anfrage heisst. Wegen der angespannten Situation am Rohstoff-Markt seien weitere Preisanpassungen nicht auszuschliessen.