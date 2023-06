Ukraine-Krieg: 10 Tote nach Angriff auf Selenskis Heimatstadt

Nach der Rückeroberung mehrerer Dörfer im Osten der Ukraine hat Präsident Wolodimir Selenski von einem Erfolg der bisherigen Offensivschläge gegen die russischen Streitkräfte gesprochen. «Dank unseren Männern für jede ukrainische Flagge, die an ihren rechtmässigen Platz in den Dörfern der neu von der Besatzung befreiten Gebiete zurückkehrt», sagte Selenski in seiner am Montagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. «Die Kämpfe sind hart, aber wir kommen vorwärts, und das ist wichtig.» Am Morgen gab es jedoch auch wieder neue Angriffe auf die Ukraine – in der südöstlichen Grossstadt Krywyj Rih starben nach Angaben der dortigen Behörden mehrere Menschen, als eine Rakete in ein Wohnhaus einschlug.