Ramsan Kadyrow veröffentich Video

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-Un setzt seine Russlandtour fort. Am Freitag traf er in Komsomolsk am Amur ein. In der Grossstadt im äussersten Osten Russlands wollte er voraussichtlich ein Werk besichtigen, in dem Kampfjets gebaut werden. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Novosti veröffentlichte ein Video, in dem zu sehen war, wie Kims gepanzerter Zug in den Bahnhof einfuhr. Nordkoreanische Beamte warteten derweil an einem roten Teppich und einer eigens angelegten Rampe.