Russland und Ukraine tauschen gefallene Soldaten aus

Bei einem russischen Angriff im Osten der Ukraine sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens 49 Menschen getötet worden. Der Raketenangriff auf einen «gewöhnlichen Lebensmittelladen» in einem Dorf nahe der Stadt Kupjansk in der Region Charkiw sei ein «brutales russisches Verbrechen», erklärte der ukrainische Präsident Wolodimi Selenski am Donnerstag in Onlinenetzwerken. Der Angriff sei in der Nähe der Frontlinie erfolgt. Selenski gab die Zahl der Toten mit 48 an, der örtliche Gouverneur Oleg Sinegubow meldete den Tod von 49 Menschen. Unter ihnen sei auch ein sechs Jahre alter Junge.