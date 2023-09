Ukraine-Krieg: Wagner-Kämpfer in Bachmut aktiv

Budapests Kritik an Schweden hatte sich in den vergangenen Wochen verschärft, nachdem ein in Schulen gezeigtes Video aus dem Jahr 2019 aufgetaucht war, in dem von einem «demokratischen Niedergang» Ungarns die Rede ist. In einem Brief warf der ungarische Aussenminister Peter Szijjarto seinem schwedischen Amtskollegen vor, dass in Schulen «schwere Anschuldigungen und Falschinformationen» verbreitet würden. (AFP)