Ukraine-Krieg: Zwei Kampfjets nahe Shetland-Inseln abgefangen

Seit der russischen Invasion am 24. Februar 2022 sind gemäss ukrainischen Angaben 500 Kinder in der Ukraine getötet worden. Diese Zahl gab die ukrainische Staatsanwaltschaft am Sonntag bekannt. Zusätzlich seien 1097 Kinder verletzt worden. Die Zahl könnte aber sogar noch höher sein. Die Zahlen über Kinder, die in den russisch besetzten Gebieten gestorben sind, seien nicht vollständig, so die ukrainischen Behörden. Die Angaben konnten nicht unabhängig verifiziert werden. (fur)