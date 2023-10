Ukraine-Krieg: Kreml bestätigt immer wieder, dass Putin lebt

Schweden soll im November 32. Nato-Mitglied werden

Nach Monaten der Ungewissheit soll Schweden nun im kommenden Monat offiziell als 32. Mitglied in die Nato aufgenommen werden. In einem Schreiben an die derzeitigen Mitglieder des Verteidigungsbündnisses nannte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ein Aussenministertreffen am 28. und 29. November als Zieldatum, wie mehrere Diplomaten am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigten. Stoltenberg geht demnach davon aus, dass die Türkei und Ungarn bis dahin die noch ausstehenden Zustimmungsverfahren abgeschlossen haben.

«Ich freue mich darauf, Schweden in sehr naher Zukunft als vollwertigen Nato-Verbündeten willkommen heissen zu dürfen», sagte Stoltenberg am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson in Stockholm. Schweden verfüge über hoch qualifizierte Streitkräfte und jahrelange Erfahrung bei Einsätzen mit der Nato. «Schweden ist voll und ganz bereit, der Nato beizutreten. Die Zeit ist gekommen», sagte Stoltenberg. Er zähle nun auf eine zügige Ratifizierung durch das türkische Parlament.

Auf die Frage, ob er mit einer schwedischen Mitgliedschaft bis zum Aussenministertreffen Ende November rechne, sagte Stoltenberg, er gehe von einer «schnellen» türkischen Ratifizierdung aus. Ein konkretes Datum dafür wollte er jedoch ebenso wie Kristersson nicht nennen.