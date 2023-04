Ukraine News: Wagner-Chef sucht Freiwillige

Die russische Privatarmee Wagner wirbt in einem offenen Brief Freiwillige für den Einsatz im Kriegsgebiet für einen Sold von 240'000 Rubel (rund 2670 Franken) monatlich. Versprochen werden ausserdem Erfolgsprämien, teilte Wagner mit. Der Chef der Armee, Jewgeni Prigoschin, bestätigte am Montag, dass ein Schreiben seines «Rekrutierungsdienstes», auf dem auch Telefonnummern stehen, echt ist. Gesucht werden demnach Männer im Alter zwischen 21 und 60 Jahren für den Einsatz im Kriegsgebiet. Ein abgeschlossener Wehrdienst sei keine Voraussetzung, heisst es da.

Der Grundsold bei Wagner liegt demnach deutlich über dem Angebot des russischen Verteidigungsministeriums, das mindestens 195'000 Rubel monatlich in Aussicht stellt. Auf Kommandoebene gibt es bis zu 243'000 Rubel. Das ist ein Vielfaches des russischen Durchschnittslohnes. In der Ukraine erhalten Soldaten direkt an der Front umgerechnet knapp unter 3000 Franken. Zum Vergleich: Der landesweite Durchschnittslohn lag voriges Jahr bei etwa 365 Franken in der Ukraine. (DPA)