Ukraine-Krieg: Wagner-Chef Prigoschin startet Putschversuch

Rostow am Don soll offenbar bereits under Kontrolle der Wagner-Söldner sein. Offiziell bestätigen lassen sich diese Angaben nicht.

Dieses Video soll Wagner-Söldner in der russischen Stadt Rostow am Don zeigen. Laut dem Eintrag auf Twitter zeigt das Video Soldaten der Wagner-Gruppe in unmittelbarer Nähe zum russischen Verteidigungsministerium in der Stadt am Don.