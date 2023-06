Ukraine-Krieg: Wagner-Chef Prigoschin startet Putschversuch

Der bekannte russische Fernseh- und Radiomoderator, Publizist und Regisseur Wladimir Solowjow hat sich zu den Vorgängen in Russland geäussert. Solowjow gilt als Putins Chef-Propagandist. «Ich hätte nie erwartet, so etwas erleben zu müssen», teilt er in einem Video mit.

«Unser Land befindet sich im Krieg», so Solowjow. In Bezug auf die Wagner-Gruppe und deren Aussage, auf Moskau marschieren zu wollen, sagt er: «Diese 25'000 Söldner wären an der Front in der Ukraine sehr nützlich. Wir brauchen einen Marsch auf Lwiw und Kiew (in der Ukraine) und vielleicht noch weiter.» Zudem warnt er vor einem Bürgerkrieg in Russland. Er ruft die Wagner-Söldner auf «wieder zu Sinnen zu kommen». Der Feind befinde sich in der Ukraine. «Hört auf, bevor es zu spät ist. Wir könnten unser Land verlieren», so Solowjow abschliessend. (job)