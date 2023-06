Ukraine-Krieg: Wo ist Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin?

Aufenthaltsort von Prigoschin ist unbekannt

Am Sonntagnachmittag gab es immer noch keine Berichte über die Ankunft von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in Belarus. Am Samstag wagten er und Söldner seiner Privatarmee Wagner einen Aufstand. Seine Kämpfer steuerten auf die russische Hauptstadt Moskau zu.

Nachdem bekannt wurde, dass sich Prigoschin mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko auf einen Deal verständigt hatte, waren die Wagner-Kämpfer auf dem Rückweg zu ihren Stützpunkten. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zugestimmt, dass Prigoschin nicht wegen Hochverrats angeklagt werde und ins belarussische Exil gehen könne.

Die im Rahmen einer «Anti-Terror-Operation» verhängten Sicherheitsmassnahmen waren jedoch am Sonntag in Moskau immer noch in Kraft. Was jedoch noch interessanter ist: Der genaue Aufenthaltsort von Prigoschin war weiterhin unklar.

Prigoschin, der während seiner Revolte eine Reihe dramatischer Audio- und Video-Updates veröffentlichte, ist seit der Ankündigung des Kremls, dass er seinen Marsch beenden und Russland verlassen werde, verstummt. Zuletzt wurde er am späten Samstag in einem Geländewagen gesehen, als er Rostow am Don, wo seine Kämpfer ein militärisches Hauptquartier eingenommen hatten, unter dem Jubel einer Gruppe junger Zivilisten verliess, die ihm durch das Autofenster die Hand schüttelten.