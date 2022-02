2 Franken pro Liter – Ukraine-Krise – jetzt droht der Benzinpreis-Schock

Das Benzin an der Tankstelle könnte wegen der Ukraine-Krise teurer werden.

Der Liter Benzin könnte in der Schweiz bald über zwei Franken kosten.

Die Ukraine-Krise spitzt sich zu: US-Präsident Joe Biden droht mit einem Aus der Ostseepipeline Nord Stream 2, während der russische Präsident Wladimir Putin und der französische Präsident Emmanuel Macron hart verhandeln . Was bedeutet die Krise für die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten? Eine Übersicht.

Was importiert die Schweiz aus der Ukraine?

Die Schweiz und die Ukraine sind seit Jahren Partner, wobei die Handelsbilanz für die Schweiz positiv ist. Die Schweiz exportiert also mehr Waren in die Ukraine als sie Waren aus der Ukraine importiert. In der Ukraine gehört die Schweiz zu den fünf grössten Investoren. Sie importiert Textilien, Kleider, Landwirtschaftsprodukte, Maschinen, Edelsteine, Edelmetalle und unedle Metalle wie Aluminium, Zink und Eisen.