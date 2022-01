Kiew : Ukraine kündigt Vorgehen gegen russische Einflussnahme an

Was das Aussenamt in London verbreite, sei «lächerlich und witzig», sagte Murajew am Sonntag der Nachrichtenagentur AP.

Das britische Aussenministerium hatte am Samstag erklärt, Hinweise auf ein Komplott Moskaus zur Einsetzung einer pro-russischen Führung in Kiew gefunden zu haben. Demnach stehen mehrere ehemalige ukrainische Politiker «in Kontakt mit russischen Geheimdienstmitarbeitern, die derzeit in die Planung eines Angriffs auf die Ukraine verwickelt sind», erklärte London.

Politiker mit angeblichen Verbindungen zu Moskau

Aussenministerium in Moskau wies Vorwurf zurück

Mehr als 100’000 Panzer an ukrainischer Grenze

Russland hat in den vergangenen Wochen nach ukrainischen und westlichen Angaben mehr als 100’000 Soldaten sowie Panzer, Militärfahrzeuge, Artillerie und Raketen an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Der Westen befürchtet deshalb einen russischen Grossangriff auf das Nachbarland. Der Kreml dementiert Pläne für einen Einmarsch.

Der Vorwurf einer angeblichen Verschwörung Moskaus erfolgte zum Ende einer Woche intensiver internationaler Krisendiplomatie. Nach Gesprächen in Kiew und Berlin hatte sich US-Aussenminister Antony Blinken am Freitag in Genf mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow auf eine Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen in der Ukraine-Krise geeinigt.