Ukraine-Krieg: Explosion in Makijiwka

Ein Moderator im russischen Staatsfernsehen hat Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin vorgeworfen, nach dem Erhalt von öffentlichen Geldern im Milliardenhöhe die Bodenhaftung verloren zu haben. «Prigoschin ist wegen hoher Geldsummen übergeschnappt», sagte der Kreml-nahe Journalist Dmitri Kissiljow am Sonntag in seiner wöchentlichen Sendung. «Er hat geglaubt, er könne sich sowohl gegen das russische Verteidigungsministerium als auch gegen den Staat und den Präsidenten selbst auflehnen», sagte Kissiljow.

Das Gefühl, «sich alles erlauben zu können», sei bei Prigoschin bereits seit den Einsätzen seiner Söldnertruppe in Syrien und Afrika aufgekommen. Es habe sich «verstärkt», nachdem Wagner-Söldner in diesem Jahr die ukrainischen Städte Soledar und Bachmut eingenommen hätten, fügte er hinzu.

Während die USA und die EU Sanktionen gegen die Wagner-Gruppe verhängten, agierte Prigoschin lange Zeit im Hintergrund. Erst nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine rückte er ins Rampenlicht. Prigoschin hatte freie Hand, in russischen Gefängnissen Kriminelle für seinen Söldnerdienst zu rekrutieren. Russische Abgeordnete billigten Gesetze zur Einführung längerer Haftstrafen für Kritiker von «Freiwilligengruppen» wie Wagner.

Prigoschin warf der russischen Militärführung immer wieder vor, seinen Kämpfern in der Ostukraine die Siege zu «stehlen», und machte Moskaus «monströse Bürokratie» für die langsamen militärischen Erfolge verantwortlich. Die Zeitung «Wall Street Journal» berichtete am Sonntag, dass die Zentrale der Wagner-Gruppe in St. Petersburg von Agenten nach Beweisen gegen Prigoschin durchsucht worden sei. Das Hauptquartier hatte am Samstag auf Telegram mitgeteilt, dass es umziehe, aber in einem «neuen Format» einsatzfähig bleibe.

Am Samstag vergangener Woche hatten die Söldner mehrere Stunden lang das Hauptquartier der russischen Armee in Rostow am Don in Südwestrussland besetzt und waren dann in Richtung Moskau vorgerückt. Der Aufstand endete am selben Abend mit einer Vereinbarung, derzufolge Prigoschin ins Exil nach Belarus ging.