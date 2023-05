Ukraine-News: Neue Spuren in Nord-Stream-Ermittlungen

Acht Monate nach den Explosionen an den Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee verdichten sich einem Bericht zufolge die Hinweise auf ukrainische Täter. So sollen die Metadaten einer E-Mail, die bei der Anmietung der mutmasslich für den Transport des Sprengstoffs genutzten Segeljacht «Andromeda» verschickt wurde, in die Ukraine führen, berichtete der «Spiegel» am Freitag. In der Kabine des Schiffs waren demnach Reste eines sowohl im Westen als auch im früheren Ostblock verwendeten unterwassertauglichen Sprengstoffs gefunden worden.