Ukraine-Krieg: Prigoschin zeigt sich in Unterhose

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich bei UN-Generalsekretär António Guterres für seine «unermüdlichen Bemühungen» um die Fortsetzung des Getreideabkommens mit Russland bedankt. «Die Welt braucht es. Russland hat eine Verantwortung, es zu verlängern», sagte von der Leyen am Donnerstag am Rande eines Treffens der EU-Kommission mit den Vereinten Nationen. Andernfalls werde die weltweite Ernährungssicherheit gefährdet sein.

Zuvor hatte Guterres einen Brief an Russlands Präsidenten Wladimir Putin geschrieben, um das am Montag auslaufende Abkommen mit Moskau zum Export von ukrainischem Getreide zu retten. Darin legte er dar, wie Russlands Forderungen mit der Fortführung der Exporte in Einklang gebracht werden könnten. Die Kommissionspräsidentin sagte dazu: «Jetzt liegt der Ball also bei Präsident Putin, und die Welt schaut zu.»