Ukraine-Konflikt: Alle News zum Krieg im Ticker

In Polen wurde ein Leck an der Druschba-Pipeline entdeckt, wie der Betreiber Pern meldet. Das Leck befindet sich in der Nähe von Chodecz in Zentralpolen. Noch ist unklar, was die Ursache für das Leck ist. Seit der Entdeckung des Lecks fliesst kein Öl mehr durch die Röhre. Eine zweite Leitung ist aber noch in Betrieb.