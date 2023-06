Ukraine-Krieg: Gegenoffensive in 2014 von Russland besetztes Gebiet

Die aufständischen Söldner der Wagner-Gruppe können nach Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin der russischen Armee beitreten oder «nach Belarus gehen». Putin warnte am Montagabend in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache an die Nation, dass jeder Versuch der Erpressung in Russland «zum Scheitern verurteilt» sei. Den Russen dankte er für ihre «Ausdauer, Einheit und ihren «Patriotismus» während des abgebrochenen Aufstands der Wagner-Gruppe am Wochenende.