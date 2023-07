Ukraine-Krieg: Jewgeni Prigoschin soll in Russland sein

Die britische Botschaft in Moskau hat die eigenen Staatsbürger zur Ausreise aus Russland aufgefordert. «Die Invasion bedeutet, dass die Lage hier in Russland unberechenbar ist», sagte Botschafterin Deborah Bronnert am Mittwochabend in einer Videobotschaft auf dem Telegram-Kanal der diplomatischen Vertretung. Wenn der Aufenthalt in Russland nicht zwingend erforderlich sei, rate sie, das Land zu verlassen.