Ukraine-Krieg: Putin droht für Angriff auf Krim-Brücke mit Vergeltung

Die ukrainische Armee befindet sich nach Angaben aus Kiew derzeit nahe der ostukrainischen Stadt Kupjansk in der Defensive gegen russische Angriffe. «Zwei Tage in Folge hat der Feind im Sektor Kupjansk in der Region Charkiw aktiv angegriffen. Wir sind in der Defensive», erklärte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Sonntag. «Es finden heftige Kämpfe statt, und Positionen (...) verändern sich mehrfach am Tag.» Zugleich sprach sie von «allmählichen» Fortschritten nahe der umkämpften Stadt Bachmut.