Ukraine: UN-Vollversammlung fordert Rückzug von Russland

New York : UN-Vollversammlung fordert Rückzug Russlands aus der Ukraine

Die Bildschirme zeigen die Auszählung der Stimmen während der elften Sondersitzung der Generalversammlung zur Ukraine im UN-Hauptquartier in New York.

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs haben die UN-Mitgliedstaaten mit breiter Mehrheit eine Friedenslösung und einen russischen Truppenabzug gefordert. In einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung in New York stimmten am Donnerstag 141 der 193 Mitgliedstaaten für eine entsprechende Resolution. Sieben Staaten stimmten gegen den Text, 32 Staaten – darunter China und Indien – enthielten sich.