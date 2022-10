Russische Angriffe: Ukraine schützt Denkmäler mit Sandsäcken vor Bomben - nur eines nicht

Russland hat mit neuen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine im ganzen Land Luftalarm ausgelöst. An zwei Montagen in Folge wurde auch das Kiewer Stadtzentrum Opfer der intensivsten Angriffe auf die Hauptstadt, die es seit Beginn des russischen Einmarsches gab. Doch zwei der Bombardements waren so nahe an bedeutenden nationalen Denkmälern explodiert, dass einige nun spekulieren, dass die Statuen selbst die Ziele gewesen sein könnten. Die Mahnmale waren erfreulicherweise mit Sandsäcken geschützt – eine Massnahme, die die Kiewer Behörden vor Monaten getroffen hatten.