Andrij Schewtschenko wird Berater von Selenski

1 / 4 Die Fussballschuhe hat Andrij Schewtschenko schon lange an den Nagel gehängt, schlüpft für Benefizspiele wie hier im Sommer 2023 aber immer wieder in sie hinein. IMAGO/Sports Press Photo Jetzt wird der ehemalige Fussballprofi dem ukrainischen Präsidenten Selenski als freiberuflicher Berater dienen. Ukrainisches Präsidialbüro Er gilt als erfolgreichster ukrainischer Fussballspieler und gewann 2004 auch einen Ballon d’Or. Zuletzt trainierte er ab November 2021 – wenig erfolgreich – den CFC Genua. IMAGO/Marco Canoniero

Darum gehts Wolodimir Selenski hat den wohl berühmtesten ukrainschen Fussballer als Berater engagiert.

Andrij Schewtschenko spielte für grosse europäische Vereine und gewann 2004 den Ballon d’Or.

Als Fussballtrainer konnte er zuletzt bei Genua keine wirklichen Erfolge feiern.

Die ukrainische Fussball-Legende Andrij Schewtschenko wechselt von der Seitenlinie an die Seite des ukrainischen Präsidenten. Wie Wolodimir Selenski in einem Deret am Dienstag ankündigte, werde Schewtschenko als freiberuflicher Berater engagiert.

Bester Stürmer 2006

Schewtschenko ist einer der berühmtesten Fussballspieler in der Geschichte der Ukraine. Er spielte einst für europäische Top-Vereine wie die AC Milan und Chelsea. Der Fussballer wurde mehrmals Torschützenkönig der italienischen Meisterschaft, gewann die Champions League und den europäischen Super Cup. Schewtschenko gewann 2004 auch den Ballon d'Or und wurde 2006 zum besten Stürmer der UEFA gewählt.

2016 bis 2021 war Schewtschenko Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft, für die er als Spieler in 111 Einsätzen 48 Tore erzielt hatte. Am 7. November 2021 verkündete der italienische CFC Genua dann, dass der Ukrainer als Trainer zum Club stossen werde. Nach zwei Monaten war aber bereits wieder Schluss, weil Schewtschenko mit der Mannschaft in seiner Zeit nur ein Spiel gewann – bei sieben Niederlagen.

Am 17. November 2022 wurde er dann Vizepräsident des Nationalen Olympischen Komitees der Ukraine, verliess es aber im Januar 2023 bereits wieder, weil er mit der Wahl des neuen Präsidenten Vadym Gutzeit nicht einverstanden war.

Zuerst gehts auf den Golplatz

Zuletzt schrieb die Zeitung «Korrespondent» anfangs September, dass der Ex-Fussballprofi am Ryder Cup in Rom teilnehmen und damit die Fussballschuhe gegen den Golfschläger eintauschen wird. Das Turnier findet vom 29. September bis zum 1. Oktober statt, wobei Schewtschenko in der All-Star-Kategorie antreten wird.