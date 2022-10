Ex-FSB-Offizier: Ukraine setzt 100’000 Dollar Kopfgeld auf Kriegsverbrecher Igor Girkin aus

Ihm werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Girkin spielte bei der Annexion der Krim eine wichtige Rolle und war danach als militärischer Führer in der Separatistenregion Luhansk tätig. Dieses Bild postete die Frau von Igor Girkin am Samstag auf VKontakte.

Zuletzt zeigte sich Girkin in Uniform neben seiner Frau – ob er für den Krieg eingezogen wurde, ist aber unklar.

Die Geheimdienstabteilung des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat ein Kopfgeld in Höhe von 100'000 Dollar auf den Russen Igor Girkin ausgesetzt, dem die Ukraine Kriegsverbrechen vorwirft. Girkin war seit 2014 einer der militärischen Führer der separatistischen Volksrepublik Donezk. Dies berichtet die Zeitung «The Kyiv Independent» auf Twitter.

Ein Foto, das von seiner Frau Miroslawa am Samstag auf dem russischen Facebook-Pendant VKontakte gepostet wurde, zeigt Girkin in russischer Militäruniform. Seine Frau schreibt dazu: «Auf die Fragen: Wo ist Igor Iwanowitsch Girkin antworte ich: Alles in Ordnung, er wird sich bald melden.» Ob Girkin, der nach der Annexion der Krim-Halbinsel lange Zeit einer der militärischen Führer der Separatistenregion Luhansk war, im Zuge der russischen Teilmobilmachung tatsächlich eingezogen wurde, lässt sich aber nicht unabhängig feststellen.