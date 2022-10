Von Deutschland bekommen : Ukraine setzt grosse Hoffnungen in neues Luftabwehrsystem

Die Ukraine hat das erste von Deutschland bereitgestellte hochmoderne Luftverteidigungssystem Iris-T SLM erhalten. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow bestätigte am Dienstagabend die Ankunft des Waffensystems in der Ukraine. «Eine neue Ära der Luftabwehr hat begonnen», erklärte er im Onlinedienst Twitter.

Ein Exemplar wird nicht reichen

Das Iris-T SLM kann zur Abwehr von anfliegenden Raketen in einer Höhe bis zu 20 Kilometern und in einer Entfernung von bis 40 Kilometern eingesetzt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zufolge kann das System «eine ganze Grossstadt vor russischen Luftangriffen» schützen. Die Lieferung des ersten Systems sei «nur ein Anfang», schrieb Resnikow. «Wir brauchen mehr.»

Am Montag hatte Russland in einer Serie massiver Raketenangriffe laut russischem Verteidigungsministerium insgesamt 83 Raketen abgefeuert, 41 davon konnten den Angaben zufolge von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen werden. Auch am Dienstag kam es zu Angriffen auf Ziele in der Ukraine, wie das Ministerium bestätigte.