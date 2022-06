Schottland – Ukraine: Ukraine-Star bricht an Pressekonferenz vor WM-Playoffs in Tränen aus

Vor dem Spiel des ukrainischen Nationalteams in Glasgow wurde Star-Spieler Oleksandr Sintschenko an der Medienkonferenz emotional. Der 25-Jährige sprach darüber, dass er mit ukrainischen Kindern gesprochen habe. «Sie verstanden nichts, aber sie haben etwas gesagt: ‹Ich träume davon, dass der Krieg endet.›» Bei diesen Aussagen brach Sintschenko in Tränen aus.