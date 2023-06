Ukraine-Krieg: Staudamm zerstört

So gelang es Kämpfern, die zum russischen Freiwilligenkorps RDK und zur Organisation Freedom of Russia, kurz LSR, gehören sollen, am 1. Juni, zeitweise einen Grenzposten und andere Verwaltungsgebäude anzugreifen und teils unter ihre Kontrolle zu bringen. Daraufhin flüchteten Tausende Menschen in Panik aus der Region, die im Südwesten von Russland unmittelbar an der ukrainischen Grenze liegt.

Seither erfolgten immer wieder Angriffe, an denen laut polnischen Medienberichten auch das polnische Freiwilligenkorps beteiligt sein soll. Lokale Medien in Belgorod berichten auch am Abend des 5. Juni von andauernden Angriffen. Laut dem «Institute for the Study of War» lasse die zögerliche russische Reaktion darauf schliessen, dass man sich bisher noch nicht einig sei, wie auf die Grenzverletzungen reagiert werden soll.