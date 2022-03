Roger Federer schweigt zum Ukraine-Krieg, Sergej Stachowski ist enttäuscht

Der Krieg in der Ukraine macht auch vor Berühmtheiten nicht halt. Einige ukrainische Sportler haben sich bereit erklärt, gegen den russischen Eindringling aktiv vorzugehen. Die ehemaligen Box-Stars Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir zum Beispiel oder der Schwergewichtsweltmeister Oleksandr Usyk. Auch Sergej Stachowski, Bezwinger von Roger Federer in Wimbledon 2013, ist in die Ukraine gereist. Der 36-Jährige hat sich in die Reservistenliste eintragen lassen. Er habe zwar keine militärische Erfahrung, doch das hindere ihn nicht daran zu kämpfen, sagte er zuletzt zu Sky News.