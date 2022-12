Eurovisions-Vorentscheid : Ukrainische ESC-Fans trotzen dem Raketenterror in der U-Bahnstation

Wegen des anhaltenden russischen Angriffskriegs hat die Ukraine den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest in einer zum Bombenschutzbunker umgebauten Kiewer U-Bahn-Station abgehalten. Die Gruppe TVORCHI habe den Ausscheid gewonnen, heisst es auf der offiziellen Homepage des ESC. TVORCHI ist ein Elektropop-Duo, bestehend aus Andrij Guzuljak und Sänger Jefferey Kenny, das 2018 in Ternopil gegründet wurde. Die beiden Musiker haben sich beim Pharmaziestudium in der westukrainischen Grossstadt kennengelernt. Der Sieg beim ESC-Vorausscheid am späten Samstagabend ist ihr bislang grösster Erfolg.

ESC-Final doch nicht in Kiew

Es ist nicht das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass in der Kiewer U-Bahn Konzerte stattfinden. So hielt der ukrainische Komiker und Musiker Andrij Danylko, Künstlername Verka Serduchka, im Juni ein Konzert in einer U-Bahn-Haltestelle ab. Zuvor gaben im Mai bereits Bono und The Ede, beides Mitglieder der Band U2, ihre Musik in der Kiewer U-Bahn zum Besten.