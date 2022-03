Geheimdienste – Ukraine veröffentlicht Namen von 620 russischen «Spionen»

Wie internationale Medien berichten, hat die Ukraine am Montag die Namen mehrerer Hundert mutmasslicher russischer Spione veröffentlicht. Aufgeschaltet wurde das brisante Dokument auf der Website des ukrainischen Geheimdienstes. Die Liste beinhaltet Namen, Adressen, Telefonnummern und sogar Autokennzeichen von 620 vermeintlichen Agenten in ganz Europa, die sich «an kriminellen Aktivitäten beteiligen» würden, wie die Verantwortlichen erklären.

«Wir kennen nur zehn Prozent der russischen Spionageaktivitäten»

In den USA haben die Veröffentlichungen gemäss Fox News bereits zu Parlamentsuntersuchungen gegen eine russische Vertretung in New York geführt, in der sich russische Spione aufhalten sollen. Wie der Sender weiter berichtet, soll es auch im Innern des Kremls Unruhe rund um die Leistung der eigenen Geheimdienste geben. So soll Staatspräsident Wladimir Putin mehrere Verantwortliche, die in die Vorbereitung des Ukraine-Feldzugs involviert waren, unter Hausarrest gestellt haben. Offenbar war Putin mit deren Arbeit nicht zufrieden.