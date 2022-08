Ukraine-Krieg : «Ukraine will schmutzige Bombe bauen» – Putins Truppen lehnen AKW-Abzug ab

Zugang zum Kernkraftwerk Saporischschja bleibt Streitthema zwischen Russland, der Ukraine und der UNO. Derweil bleiben die Sorgen wegen immer wieder neuer Kämpfe an der Anlage.

Darum gehts Das Atomkraftwerk Saporischschja wird seit Ende Juli regelmässig beschossen.

Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig für den Beschuss.

Die UNO hat von Russland und Kiew erneut Grünes Licht für eine Experten-Mission zum grössten AKW Europas angemahnt.

Russland und die Ukraine haben sich am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat erneut gegenseitig für den Beschuss des von der russischen Armee besetzten Atomkraftwerks Saporischschja im Süden der Ukraine verantwortlich gemacht. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia warf der Ukraine am Dienstag bei einer Sicherheitsratssitzung in New York vor, das Gebiet des AKW «weiterhin praktisch jeden Tag» zu beschiessen. Das würde das «reale Risiko eines radioaktiven Unfalls mit katastrophalen Folgen für den gesamten europäischen Kontinent» bergen.



Die Ukraine wies den Vorwurf derweil zurück. «Niemand, der wenigstens halbwegs bei Sinnen ist, kann sich vorstellen, dass die Ukraine ein Kernkraftwerk angreifen würde, bei dem ein enormes Risiko einer nuklearen Katastrophe besteht und das auf ihrem eigenen Territorium liegt», sagte der ukrainische Botschafter Serhij Kislizia. Russland mache die Frage nach atomarer Sicherheit zu einer «Farce, einem Zirkus».

Die Vereinten Nationen haben von Russland und Kiew erneut Grünes Licht für eine Experten-Mission zum grössten AKW Europas angemahnt. «Wir fordern die Parteien erneut auf, der IAEA (der Internationalen Atomenergiebehörde) sofortigen, sicheren und ungehinderten Zugang zum Standort zu gewähren», sagte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, am Dienstag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Sie betonte, dass die IAEA ihre Anfrage für eine entsprechende Operation am Dienstag erneuert habe.

«Niemand wird Selenskis Ultimatum erfüllen»

«Niemand wird das Ultimatum des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski über den Abzug der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet des Kernkraftwerks Saporoschje erfüllen, da dies eine selbstmörderische Entscheidung wäre», sagte Wladimir Rogow, Mitglied des Hauptrats der Besatzer-Verwaltung in der Region Saporoschje, gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti. «Das Ultimatum von Selenski bedeutet nur eines: die Kontrolle über das Kernkraftwerk an die ukrainische Seite zurückzugeben, damit sie ihre Experimente fortsetzen können, um eine schmutzige Bombe zu bauen und die ganze Welt als Geisel zu nehmen», so Rogow weiter.



Das Atomkraftwerk Saporischschja wird seit März von der russischen Armee besetzt, seit Ende Juli wurde die Anlage wiederholt beschossen. Die Angriffe weckten Befürchtungen einer atomaren Katastrophe. Für den Beschuss machen sich Moskau und Kiew gegenseitig verantwortlich.

