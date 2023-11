20-Minuten-Reporterin: «Die Menschen sind kriegsmüde, Selenskis Popularität bröckelt»

Die Bevölkerung hat extrem gelitten. Ein Kollege wohnt im 22. Stock eines Hochhauses in Kiew. Letzten Winter musste er literweise Wasser in seine unbeheizte Wohnung hochschleppen. Das ist für die Menschen in der Schweiz tatsächlich schwer vorstellbar.

Es ist wie in einer Parallelwelt. Man sieht hier noch Sandsäcke, die Regierungsgebäude sind abgesperrt und gut bewacht. Auch Militärfahrzeuge und Soldaten sieht man. Doch ansonsten bemerkt man nicht mehr viel vom Krieg, die Menschen arbeiten, sind in Cafés oder Restaurants, alles ist geöffnet. Das Leben geht seinen Gang.

Das Interesse am Krieg flacht hierzulande ab, die Front bewegt sich nicht. Wie nehmen die Menschen in Kiew das wahr?

Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich auf einen langen Krieg eingestellt. Jeder kennt hier jemanden, der im Krieg ist, verletzt wurde oder starb. Es macht sich auch eine gewisse Kriegsmüdigkeit breit. Der Ukraine gehen die Soldaten aus, und viele junge Männer haben Angst, eingezogen zu werden. Ich habe mit mehreren gesprochen, die versuchen, das Land illegal zu verlassen. Dafür springen immer mehr Frauen in die Bresche. In keiner Armee Europas dienen derzeit so viele Frauen wie in der ukrainischen. Und das nicht nur als Ärztinnen und Sanitäterinnen, ich habe auch mit einer Scharfschützin und einer Aufklärerin gesprochen, auch eine Panzerfahrerin gibt es.