Mine touchiert: Wie ein Finne und ein Amerikaner überlebten

«Als wir mit dem Wagen etwas zurücksetzten, touchierte unser linkes Hinterrad eine Mine.» International Legion

Darum gehts Im Verteidigungskrieg der Ukraine gegen Russland kämpfen auch Freiwillige der «International Legion».

So auch der Finne mit Kampfnamen Joker und der Amerikaner mit dem Kampfnamen Gingy.

Die beiden waren im Juni im Süden der Ukraine auf einer Mission, die sie nur mit Riesenglück überlebten.

Aus dem Spitalzimmer erzählen sie, was passiert war – und teilen das Video, das alles aufzeichnete.

«Joker» will nur seinen Kampfnamen preisgeben. Erhalten hat er diesen im freiwilligen Kampfverband der «International Legion» der Ukraine, wo er seit letztem Jahr kämpft. Auch sein genaues Alter («in den Vierzigern») oder die finnische Stadt, aus der er kommt, will er geheim halten.

Wieso er im Spital gelandet ist, darüber gibt der Finne jedoch gerne Auskunft. Denn: «Wir hatten unübertrieben unglaubliches Glück, dass wir alle überlebten.»

«Ohne Gingy wäre ich tot»

Joker (l.) und Gingy im Spital in Kiew. 20 Minuten/ Ann Guenter

Was ist passiert? «Wir waren im Süden in der Region Saporischschja mit zwei Wagen unterwegs. Wir waren im hinteren. Das letzte, woran ich mich aktiv erinnere, ist, dass ich dachte, wie nahe die Artillerie-Einschläge zu hören waren.»

Jokers Kamerad Gingy sitzt hinter ihm. Seine Helmkamera nimmt auf, was geschieht – wie innert einer Millisekunde alles mit Zerstörung, Schmerz und Schreien überzogen wird. «Ohne Gingy wäre ich wahrscheinlich tot» sagt Joker. «Er ist ein Held.» «Ach was, hör doch auf», murmelt Gingy, der neben Jokers Bett sitzt. Doch der Finne hat nicht Unrecht: Er verdankt dem 26-jährigen Amerikaner aus dem Nordosten der USA, der seinen Kampfnamen wegen seines roten Haares trägt, viel.

«Überlebten, weil unser Wagen nicht voll gepanzert war»

«Als wir mit dem Wagen etwas zurücksetzten, touchierte unser linkes Hinterrad eine Mine. Alles explodierte», berichtet Gingy, der nach eigenen Angaben zuletzt als Fallschirmspringer fünf Jahre im US-Militär diente und Einsätze in Irak und Syrien hatte. «Dass wir sechs alle noch leben, hat damit zu tun, dass unser Wagen nicht voll gepanzert war. Wäre er das gewesen, wären wir kaum in alle Richtungen herausgeschleudert worden, sondern im Innern verbrannt.»

Gingys Go-Pro-Kamera hält apokalyptisch anmutende Szenen fest. Auf freiem Feld liegen stöhnende Kämpfer, einige versuchen, vom brennenden Fahrzeug wegzukriechen, Schmerzen und der Schock sind fast greifbar. «Ich kam auf alle Viere und sah mich um und hatte Angst, mich wegen anderer Minen zu bewegen», so Gingy. «Als ich keine sah, kam ich hoch und kümmerte mich um die anderen. Joker aber sah ich erst spät. Er sah übel aus.»

Zentimeter um Zentimeter im offenen Feld

Gingy legte dem Finnen mehrere Tourniquets (Schlingen zum Abklemmen von Blutgefässen) an, um die Blutungen zu stoppen. «Die ganze Zeit sprach ich mit ihm. Aber für einmal machte er keine Witze, reagierte kaum. Jokers rechter Unterschenkel war total zerfetzt. Und wir waren auf einem offenen Feld. Ein wahres Fressen für russische Drohnen. Wir mussten schnell zu einer Baumreihe gelangen.»

Nur: Schnell ging es nicht, auch wenn der junge Amerikaner nach Textbuch vorging. Er schleppte den Finnen Zentimeter um Zentimeter über den Boden – mit einem gebrochenen Fuss und Schienbein, der Schutzweste und zwei Gewehren.

Sorgen um das Tourniquet

«Ich sorgte mich sehr, dass das Tourniquet am Bein verrutschen würde, weil ich ihn den Boden entlang schleppte. Dann wäre er in meinen Händen verblutet.»

Heraneilende ukrainische Soldaten übernahmen schliesslich. Das nächste Mal, dass sich der Finne und der Amerikaner wieder sehen sollten, war in einem Spital in Dnipro. Später wurden beide in Ambulanzen nach Kiew gebracht. Alle Insassen erlitten mindestens Knochenbrüche, «aber niemand von uns ist an diesem Tag wegen einer Mine gestorben».

Wo liegt die Motivation?

Jetzt sitzen sie da, beide kriegsversehrt im wahrsten Sinn. Gingy konnte das Spital eben erst wieder verlassen und wohnt in Kiew, besucht seinen Kameraden aber regelmässig im Spital. Sein Fuss und Schienbein heilen gut. Was kommt als Nächstes? Joker lässt offen, was er künftig tun wird. «Erstmal muss ich mich auf meine Heilung fokussieren.»

Gingy aber sagt: «Ich werde so schnell wie möglich wieder an die Front zurückkehren. Das ist eine Lebenseinstellung, eine Geisteshaltung.» Er fügt an: «Ich werde wohl eher jung sterben, auf einem Schlachtfeld.» Der 26-Jährige sagt das sehr selbstverständlich, ohne Affektiertheit. «Mein Job ist es, zu kämpfen, so einfach ist das.»

Nach ihrer Motivation gefragt, wieso sie in und für die Ukraine in den Kampf gezogen sind, sagt der Amerikaner, der erst diesen März hierher reiste: «Ich konnte nicht mehr länger untätig zusehen, wie Unschuldige getötet werden.» Und Joker? Der grinst: «Ich wollte einfach nur meinen Traum erfüllen: in einem Krieg kämpfen, am besten noch auf der richtigen Seite der Geschichte.»

Lange Liste