Bedrohung China: «Ukrainekrise ist nur das Aufwärmen» – Chef der US-Atomstreitkräfte warnt

Xi Jinping hatte am Parteitag der Kommunistischen Partei angekündigt, das Militär weiter aufzurüsten.

Der Oberbefehlshaber der US-amerikanischen Atomstreitkräfte warnte nun: «Diese Ukrainekrise, in der wir uns gerade befinden, ist nur das Aufwärmen».

Der chinesische Präsident Xi Jinping bezeichnete am diesjährigen Parteitag der Kommunistischen Partei die weltweite Sicherheitslage als zunehmend instabil und ungewiss – und kündigte in diesem Zusammenhang an, die Volksrepublik werde die militärische Aufrüstung und Ausbildung umfassend stärken, wie der «Spiegel» schreibt. Die militärische Aufrüstung steht dabei ganz im Sinne des zunehmend autoritären Kurses, auf den Xi das Land trimmt.