Ukrainer aus Tiefgarage entführt: Es ging um Geld

Der Mann wurde am frühen Freitagmorgen in Oberriet SG von Passanten erheblich verletzt aufgefunden.

Am 24. Februar wurde ein Ukrainer aus einer Tiefgarage in Engelberg entführt.

Am Freitag, 24. Februar kurz nach Mitternacht, wurde in Engelberg OW ein ukrainischer Staatsangehöriger aus der Tiefgarage seines Wohnorts entführt. Der Mann wurde am frühen Freitagmorgen in Oberriet SG von Passanten erheblich verletzt aufgefunden. Er wurde durch den Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht. Das Spital konnte er zwischenzeitlich wieder verlassen, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden mitteilt.