Angeblich 40 Menschen erschossen : Ukrainer fassen Scharfschützin, die von Russen totgeglaubt zurückgelassen wurde

Laut der ukrainischen Armee wurde die berüchtigte Scharfschützin Irina Starikova geschnappt, die 40 Menschen auf dem Gewissen haben soll. Ihre Kameraden sollen sie für tot gehalten und auf dem Schlachtfeld zurückgelassen haben.

Irina Starikova ist in der Ukraine schon lange auf dem Radar: Die laut ihren Papieren 1981 geborene Serbin soll laut ukrainischen Angaben seit 2014 in den von russischen Separatisten annektierten Gebieten im Donbass in der Ostukraine gegen die ukrainische Armee gekämpft haben. Dabei soll sie auch Gefangene exekutiert haben – insgesamt 40 Menschenleben soll Starikova auf dem Gewissen haben.