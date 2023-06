Ukrainer am Jodlerfest Zug : «Ich hatte Gänsehaut, als ich sie jodeln hörte»

20 Minuten zeigte Personen aus der Ukraine Videos von Alphornbläsern und Jodelgesang des Eidgenössischen Jodlerfests in Zug. 20min/Fiona Gaudenzi

Darum gehts 60 Personen aus der Ukraine helfen am Eidgenössischen Jodlerfest in Zug, Festbänke aufzubauen, T-Shirts zu sortieren oder Getränke rauszugeben.

Eine Gruppe der Helfenden erzählt uns, wie sie das Eidgenössische Jodlerfest erleben.

Dabei geht die Meinung der Personen über das Jodeln auseinander.

«Das Jodlerfest ist sehr einzigartig und ich mag es. Die Trachten sind sehr schön und bunt. In der Ukraine haben wir ein ähnliches Instrument wie das Alphorn, es heisst Trembita», sagt Stanislav. Er ist mit seiner Familie vor einem Jahr aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Nun hilft er am Eidgenössischen Jodlerfest in Zug aus.

20 Minuten zeigte einer zehnköpfigen Gruppe Videos von Alphornbläsern und Jodlern am Jodlerfest in Zug. Die Gruppe kam zuvor aus der Hockeyhalle in Zug, der Bossard Arena, heraus. Dort halfen sie, Bänke und Tische für das Festbankett aufzubauen. Sie helfen von Freitag bis Sonntag unter anderem bei Verpflegungsständen, bei der Entsorgung oder sie sortieren T-Shirts.

Am Freitag startete das Fest offiziell mit Alphornbläsern, Jodelgesang und Fahnenschwingen. Auch auf dem Zugersee ist die Festgesellschaft unterwegs.

Von «Gänsehaut» bis «emotionslos»

«Das Fest zeigt die Geschichte und die Tradition der Schweiz und das finde ich ganz speziell und interessant», erzählt Kateryna, die ebenfalls aus der Ukraine flüchtete. Bei dem Jodelgesang habe sie Gänsehaut gehabt. Eine weitere Ukrainerin meinte im Gegensatz dazu, dass der Gesang «emotionslos» sei und sie fände es toll, wenn auch modernere Lieder gesungen würden.

In der Ukraine haben sie eine ähnliche Tradition, wie ein weiterer Ukrainer verrät. Ganz gleich ist sie aber nicht. Kateryna sagt: «Wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist, laden wir die Schweiz zu uns ein und dann zeigen wir euch unsere Tradition. Wir sind sehr dankbar, diese Erfahrung hier am Fest machen zu dürfen und helfen zu können».

