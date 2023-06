Schutzstatus S: Ukrainer kehren in ihre Heimat zurück

Ende Februar befanden sich 66’319 Personen mit S-Status in der Schweiz, Ende März waren es noch 65’744.

Seit Frühling diesen Jahres sollen immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer in ihre Heimat zurückkehren.

Der Schutzstatus S für aus der Ukraine geflüchtete Personen gilt bis März 2024. Trotzdem geht die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer, die in der Schweiz ein Gesuch einreichen, stetig zurück – und zwar seit diesem Frühling.

