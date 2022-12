Ukrainer können in der Schweiz trotz Konflikt Gewehre kaufen

Ein im Kanton Zürich ansässiger ukrainischer Staatsangehöriger mit einer C-Bewilligung bestellte kürzlich bei einem Berner Büchsenmacher ein Jagdgewehr. Alle für den Kauf erforderlichen Papiere waren in Ordnung, auch ein von der Zürcher Polizei unterzeichneter Erwerbsschein. Dennoch äusserte der Händler Bedenken, dass die Waffe und die Munition in irgendeiner Weise in den russisch-ukrainischen Konflikt verwickelt werden könnten, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Genehmigung ordnungsgemäss erteilt

Die Schweiz exportiert kein Kriegsmaterial in die Ukraine und in Länder wie Deutschland, die Kiew militärisch unterstützen. So wandte sich der Waffenhändler an die Zürcher Behörden, die ihm bestätigten, dass die Genehmigung ordnungsgemäss erteilt worden war. Der Waffenhändler war jedoch weiterhin nicht völlig überzeugt und fragte sich, ob der Bund nicht strenger sein sollte.