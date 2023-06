Minecraft: Maksym Gavrylenko (17) kann seiner Mutter ein Haus kaufen

Im Spiel erschafft man Konstruktionen wie Gebäude aus zumeist würfelförmigen Elementen. Die an die Natur angelehnte Spielwelt kann darüber hinaus erkundet werden, um Ressourcen zu sammeln, gegen Monster zu kämpfen und gefundene Rohstoffe zu neuen Gegenständen weiterzuverarbeiten.

Der 17-jährige Maksym aus der Ukraine wohnt seit zwei Jahren in einem schottischen Internat. Dort hat er zusammen mit zwei Freunden erfolgreich einen Minecraft-Server aufgebaut.

Mit dem «beträchtlichen» Erlös will er seiner geflüchteten Mutter nun ein Haus kaufen.

Der 17-jährige Maksym aus der Ukraine wohnt seit 2021 in einem Internat in Schottland.

Das ist passiert

Für die meisten Teenager bleibt Minecraft nur ein Hobby, aber die Liebe des Schülers Maksym Gavrylenko zu dem Spiel hat dazu geführt, dass er es sich jetzt leisten kann, seiner geflüchteten Mutter ein Haus zu kaufen. In seinem Schlafzimmer betrieb er einen Server, der es Spielerinnen und Spielern weltweit ermöglicht, sich mit Freunden zu verbinden und gemeinsam darauf zu spielen. Diesen hat er verkauft.

Der 17-jährige Internatsschüler sagt: «Infolge des Krieges war meine Mutter gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen und hat keine Wohnung mehr. Wenn wir ihr ein Haus kaufen können, werden sich die vielen Stunden, die wir in dieses Projekt investiert haben, lohnen.» Seine Mutter kommt derzeit bei Freunden in Portugal unter, möchte aber lieber in der Nähe ihres Sohnes wohnen. Der Teenager selbst wohnt seit 2021 im schottischen Internat.