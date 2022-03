Ukraine-Krieg : Ukrainer melden 11’000 getötete russische Soldaten und Abschuss von Helikoptern

Die russische Invasion der Ukraine scheint langsamer zu verlaufen als vom Kreml erwartet, obwohl russische Truppen einzelne Städte in Schutt und Asche legen. Derweil melden die ukrainischen Streitkräfte weitere Abschüsse von feindlichen Helikoptern.

Nehme man die Versorgung der russischen Soldaten mit Treibstoff und Lebensmitteln zum Massstab, müsse Putin an einen Sieg binnen vier Tagen geglaubt haben, sagte ein westlicher Regierungsvertreter in Berlin. Stattdessen habe sich die Kolonne der Angreifer – wegen Spritmangels, mechanischer Ausfälle und ukrainischer Angriffe – auf bis zu 70 Kilometer gestaut.

Drei ranghohe Kommandanten tot

Die ukrainische Seite vermeldet derweil laufend Erfolge. So sollen in der Nacht auf Montag bis zu 30 russische Helikopter zerstört worden sein, die sich auf dem Weg nach Cherson befunden hätten. Insgesamt soll das ukrainische Militär bereits über 11’000 russische Soldaten getötet sowie fast 300 Panzer und 50 Flugzeuge zerstört haben. Diese Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig verifizieren.

Zwischenlandung in Rumänien

Überraschend setzten die USA eine Überlassung von Kampfjets an die Ukraine auf die Tagesordnung. In der ersten Phase des russischen Angriffs hatte sich ein unter Druck geratener ukrainischer Kampfpilot in seiner SU-27 in den Nato-Staat Rumänien abgesetzt. Ein Vorgang, der inzwischen politisch schon brenzliger wäre.