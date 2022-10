Aargau: Ukrainerin beschimpfte Russen – Frau von FDP-Lokalpolitiker verurteilt

Die Kommentare begannen Ende Februar nach der russischen Invasion in die Ukraine.

Die ukrainische Frau eines Aargauer FDP-Politikers äusserte in den sozialen Medien beleidigende und rassendiskriminierende Kommentare gegenüber Menschen russischer Abstammung.

Die Frau hatte in den sozialen Medien Menschen russischer Abstammung mit Äusserungen wie «russische Kacker» und «sowjetische Tante» beleidigt.

Wie «ArgoviaToday» schreibt, hätten die feindseligen Äusserungen der 55-Jährigen Ende Februar begonnen – nach der russischen Invasion in der Ukraine. In öffentlichen Facebook-Gruppen postete die Frau Videos, in denen sie Menschen russischer Abstammung beleidigte.