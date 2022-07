Olha Petriv : Ukrainerin erklärt sich nach Bünzli-Kritik – «habe es nicht böse gemeint»

In einem «Blick»-Video bezeichnet die ukrainische Geflüchtete und Journalistin das Bünzlitum. «Seit ich in der Schweiz bin, habe ich viele seltsame Dinge bemerkt.»

Hunderte Kommentare bekam die ukrainische Journalistin Olha Petriv , die in einem «Blick»-Video, das ordentlich für Zündstoff sorgte, das «Bünzli»-Verhalten der Schweizer kritisierte. «Ich habe gelernt, dass in der Schweiz niemand mehr nach 22 Uhr die Wäsche macht und dass man von 22 Uhr bis sechs Uhr sowie an Wochenenden nichts macht, was die Nachbarn stören könnte», sagt die Ukrainerin im Video.