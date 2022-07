«Bünzlitum»: Ukrainerin kritisiert «Bünzli»-Verhalten der Schweizer

1 / 6 In einem «Blick»-Video bezeichnet die ukrainische Geflüchtete und Journalistin das Bünzlitum. «Seit ich in der Schweiz bin, habe ich viele seltsame Dinge bemerkt.» Screenshot Blick-Gruppe/Blick TV So zum Beispiel, dass man zwischen 22 Uhr und sechs Uhr sowie an Wochenenden nicht Kleider waschen dürfe. TAMEDIA AG/Urs Jaudas Olhas Aussagen über das Bünzlitum sorgen auf Twitter für rote Köpfe. «Wenn ich in ein anderes Land fliehen müsste, dann käme ich wohl kaum auf die Idee, erst mal Land und Leute zu kritisieren», schreibt ein User. (Symbolbild. Wer den Abfall trennt, gilt als Bünzli) 20min/Simon Glauser

Darum gehts

Immer pünktlich sein, übers Wochenende keine Kleider waschen und niemals über Geld sprechen – das sind einige von vielen ungeschriebenen Gesetzen in der Schweiz. Für alles «Schweizerische» gibt es sogar einen Begriff: Bünzlitum. Das findet die ukrainische Journalistin Olha P. seltsam, wie sie in einem «Blick»-Video erzählt. «Ich habe gelernt, dass man von 22 Uhr bis sechs Uhr sowie an Wochenenden nichts macht, was die Nachbarn stören könnte», sagt die Ukrainerin im Video. Ebenfalls seltsam findet sie: Es gehöre sich nicht, laut zu reden, beispielsweise am Telefon. «Solche Regeln, auch Bünzlitum genannt, haben nur die Schweizer», vermutet Olha.

Auf Twitter wird sie für ihre Aussagen heftig kritisiert. «Wenn ich in ein anderes Land fliehen müsste, dann käme ich wohl kaum auf die Idee, erstmal Land und Leute zu kritisieren», schreibt ein User. Auch wenn er für die Aufnahme von Geflüchteten sei, habe er für Leute wie Olha nur einen Rat: «Geht wieder.» Ein weiterer User fügt an: «Als ob es Länder gebe, in denen «komische Dinge passieren» und in anderen nicht. Wer ist die ‹Dame› eigentlich, so einen Sch**** rauszulassen.»

Ist «Bünzli» für dich eine Beleidigung? Ja, ich finde das nicht in Ordnung. Das kommt auf den Kontext an. Nein, für mich ist das sogar ein Kompliment. Ich weiss nicht. Ich will nur die Antworten sehen.

Für das Video erhält Olha aber auch Lob und Unterstützung. «Eigentlich zeigt sie im aktuellen Bericht, wie es bei uns läuft und sie hat ja mit allem recht … oder etwa nicht? Zudem beleidigt sie im Bericht niemanden», schreibt ein User. Eine andere stimmt Olha zu und fügt an: «Normalerweise haben unsere Landsleute keine Hemmungen, über das Gastland herzuziehen und die Heimat als Traumland zu beschwören. Aber die sind halt Touris und bringen Geld, da darf man das.»

«Das denkt man sich höchstens»

Soziologin Katja Rost von der Universität Zürich, die in der DDR aufgewachsen ist, versteht den Ärger über die «Bünzli»-Kritik. «Das geht ja auch vielen Deutschen so. Doch man spricht es nur selten aus, sondern denkt es sich höchstens. Und das ist auch gut so.» Denn «Bünzli» sei eine Beleidigung gegenüber einer anderen Kultur. Und wenn man als Ausländer komme, sei es doch ganz klar, dass man sich anpasse und die Kultur der Einwohnenden nicht beleidige.

«Kulturelle Konflikte entstehen zudem durch Missverständnisse aufseiten des Senders und Empfängers.» Eine «Bünzli»-Kritik beziehe sich stets auf eine «falsche Dekodierung» der Signale von Schweizerinnen und Schweizern. «Ein Beispiel dafür ist ein schimpfender Bayer, der in der Emotion Beleidigungen ausspricht. In der bayrischen Kultur ist das halb so wild und nach zehn Minuten vergessen. In anderen Kulturen nicht.»