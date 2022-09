Céligny GE : Ukrainerin vermisst – wer hat Anna D. gesehen?

Seit dem Montagabend wird in der Ortschaft Céligny im Kanton Genf die gebürtige Ukrainerin Anna D. vermisst. «Da sie an einer Gedächtnis- und Orientierungsstörung leidet, hat sie ihr Haus in Céligny am 26. September um 19 Uhr verlassen, ohne ihre Eltern zu informieren», teilte die Genfer Polizei mit. Die Frau habe weder einen Ausweis noch ein Handy oder Geld bei sich.