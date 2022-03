Ukraine-Krieg – Ukrainische Armee soll russisches Kriegsschiff bei Odessa versenkt haben

Genau ein solches Schiff wollte vor der Schlangeninsel 13 ukrainische Grenzwächter zum Aufgeben bewegen. Diese dachten nicht daran und funkten «f**t euch doch selbst» zurück. Am 24. Februar sollen sie bei einem russischen Bombardement ums Leben gekommen sein, weil sie sich weigerten, sich den russischen Angreifern zu ergeben.

Offenbar haben Kampfflugzeuge der ukrainischen Armee ein russisches Schiff versenkt. Der Sprecher der regionalen Militärverwaltung von Odessa liess verlauten, dass am Montagmorgen ukrainische Streitkräfte vor der Küste in der Nähe von Odessa angegriffen hatten und das Schiff vollständig zerstört wurde. Laut «Inforesist» brannte das Schiff im Schwarzen Meer in der Nähe der Stadt Tschernomorsk.