Ukrainische Band Atytila will «unter Bomben» an Ed Sheerans Benefizkonzert spielen

Die ukrainische Band Atytila hat dem britischen Sänger angeboten, per Video-Call am Benefizkonzert für die Ukraine in England zu spielen. Die Musiker befinden sich in Kiew im Krieg.

Viraler Tiktok-Aufruf : Ukrainische Band will «unter Bomben» an Ed Sheerans Benefizkonzert spielen

1 / 6 Sie wollen per Videokonferenz am Charity-Konzert für die Ukraine in England teilnehmen: Die ukrainische Popband Antytila. Tiktok Die Band befindet sich derzeit in Kiew im Krieg und kämpft für ihre Heimat. Tiktok Auf Tiktok forderten die drei Musiker nun Ed Sheeran, der am Benefizkonzert spielen wird, dazu auf, ihnen eine Showeinlage zu gestatten. Per Video-Call wollen sie ihre Songs spielen und so zeigen, dass die Ukraine trotz Krieg stark und vereint ist. Screenshot YouTube/Ed Sheeran

Darum gehts Die ukrainische Popband Antytila hat sich per Videobotschaft an Ed Sheeran gewandt.

Ihr Wunsch: Sie wollen am Benefizkonzert für die Ukraine in England auftreten – und zwar virtuell.

So wollen die drei Musiker, die derzeit in Kiew im Krieg sind, ein Stück Normalität zurückerlangen und sich für ihre Heimat stark machen.

Die Charity-Veranstaltung findet am 29. März statt. Es sollen alle Einnahmen an die Ukraine gespendet werden.

Normalerweise steht die ukrainische Band Antytila vor riesigem Publikum auf der Bühne. Doch seit der russischen Invasion in der Ukraine kämpfen die Mitglieder der beliebten Popgruppe im Krieg. Derzeit befinden sie sich in der von Bomben zerstörten Hauptstadt Kiew. Dort wollen sie sich – zumindest virtuell – für einen Moment entziehen: Die Musiker wollen mittels Video-Call am Benefizkonzert für die Ukraine in England auftreten, welches am 29. März in Birmingham stattfinden wird.

Acts wie Ed Sheeran und Camila Cabello werden am Charity-Konzert auftreten. Via Tiktok hat sich die ukrainische Band nun an den britischen Sänger gewandt: «Hallo Ed Sheeran, Grüsse aus Kiew», begrüssen die Musiker den Star in ihrer am Dienstag geposteten Videobotschaft. Sie stellen sich als Band vor, die «in Friedenszeiten ganze Stadien gefüllt» hat. Doch der Krieg habe ihr Leben verändert. «Jetzt kämpfen wir mit Waffen gegen die russischen Besatzer», berichten die Musiker.

«Keine Angst, unter Bomben zu spielen»

Um ein Stück Normalität zurückzuerlangen und zugleich die Ukraine zu unterstützen, will die Band nun am Benefizkonzert auftreten – und zwar per Videoübertragung. «Ihr spielt in Birmingham, und unsere Band wird hier von Kiew aus spielen, einer Stadt, die nicht vor den russischen Besatzern in die Knie geht und niemals kapitulieren wird» sagt Leadsänger Taras Topolia im rund anderthalbminütigen Clip. Und weiter: «Wir haben keine Angst, unter den Bomben zu spielen.»

Das Ziel der Künstler: «Durch die Musik wollen wir der Welt zeigen, dass die Ukraine stark und unbesiegt ist. Wir werden kämpfen und für den Sieg singen, vor den Augen der ganzen Welt, die uns unterstützt.» Das emotionale Video wurde auf Facebook im Laufe eines Tages knapp 140.000 Mal aufgerufen. Auch auf Tiktok ging der Clip viral, mit drei Millionen Views und 400’000 Likes. In den Kommentaren fordern zahlreiche Fans Ed Sheeran dazu auf, das Angebot der Gruppe anzunehmen. Der Sänger hat sich bisher nicht dazu geäussert.

Die zweistündige Charity-Veranstaltung soll live im Programm des britischen TV-Senders ITV übertragen werden. Alle Einnahmen des Events, sei es durch Konzerttickets oder Werbung, sollen zugunsten der Ukraine gespendet werden. Auftreten sollen nebst Ed Sheeran und Musikerin Camila Cabello auch Sänger Gregory Porter und die Band Snow Patrol.