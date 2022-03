Ab 15 Uhr – Cassis und Selenski sollen sprechen – Ukraine-Demo in Bern angekündigt

An der von der ukrainischen Botschaft organisierten Demonstration auf dem Bundesplatz in Bern wird auch Ignazio Cassis eine Rede halten, wie Artem Rybchenko, der Botschafter der Ukraine in der Schweiz, gegenüber 20 Minuten angab. Gemäss Rybchenko soll der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in einer Live-Schaltung zur Schweiz sprechen.