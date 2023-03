Ukrainische Botschafterin fordert Alain Berset auf, nach Kiew zu reisen

Das Interview mit der ukrainischen Botschafterin in voller Länge.

Wenediktowa fordert den Bundespräsidenten auf, sich in Kiew mit Selenski zu treffen.

Jetzt nimmt erstmals die ukrainische Botschafterin in Bern, Iryna Wenediktowa, Stellung zur «Causa Berset».

Wie reagierten Sie auf das Interview von Alain Berset am Wochenende?

Iryna Wenediktowa*: Wir freuen uns auf einen Besuch von Präsident Berset in Kiew. Ich denke, die beste Plattform, um über die Situation in der Ukraine zu sprechen, ist eben Kiew. Genau darum hat Präsident Selenski ihn auch bereits eingeladen.

Berset forderte Verhandlungen über ein Kriegsende, «je früher, desto besser». Was sagen Sie dazu?

Wir verstehen, dass 2023 in der Schweiz ein Wahljahr ist. Gewisse Äusserungen sehen wir in diesem Kontext. Ich sage das Folgende nicht als Botschafterin, sondern als politische Beobachterin: Berset machte diese Aussage als Bundespräsident und Politiker, aber seine Meinung als Privatperson mag vom Gesagten abweichen.

Würde er seine Meinung ändern, wenn er in Kiew gewesen wäre?

Es ist so: Menschen, die den Krieg noch nie hautnah erlebt haben und ihn nur aus dem Fernsehen kennen, haben eine andere Vorstellung davon als Menschen, die jeden Tag Raketeneinschlägen und Sirenen ausgesetzt sind. Die Schweiz hatte seit mehreren Generationen das Glück, von Kriegen verschont zu bleiben. Der Krieg und seine Schrecken sind nicht mehr Teil der DNA der Schweiz. Genau darum ist es für uns so wichtig, dass die Staatsoberhäupter von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen, idealerweise in Kiew.